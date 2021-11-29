Всероссийская федерация плавания составила список из 45 пловцов, которые примут участие в чемпионате мира по короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ). Турнир пройдет с 16 по 21 декабря 2021 года.

Главный тренер сборной России Сергей Чепик отметил, что только у одной спортсменки из выездного состава, Елизаветы Агапитовой, нет норматива А. Однако он надеется на свободные квоты на соревнованиях, сообщает Матч ТВ.

Женщины: Елизавета Агапитова, Ника Годун, Анна Егорова, Мария Темникова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Дарья Клепикова, Анастасия Маркова, Розалия Насретдинова, Екатерина Никонова, Анастасия Сорокина, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Дарья К. Устинова, Дарья С. Устинова, Светлана Чимрова, Евгения Чикунова, Ирина Шваева.

Мужчины: Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Егор Доломанов, Михаил Доринов, Александр Егоров, Александр Жигалов, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Кудашев, Даниил Марков, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Андрей Николаев, Даниил Пасынков, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Николай Снегирев, Кирилл Стрельников, Максим Ступин, Алексей Ткачев, Александр Харланов, Даниил Шаталов, Роман Шевляков, Александр Щеголев, Андрей Жилкин.

Напомним, ранее стало известно, что от участия в соревнованиях отказалась многократная чемпионка мира Юлия Ефимова.