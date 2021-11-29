Петербургский СКА на домашней площадке приминает череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Первый период завершился в пользу гостей со счетом 1:0.

Автором гола стал легионер из Словакии Адам Лишка. Он поразил ворота СКА на 15-й минуте после передачи Максима Казакова.

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Команда Валерия Брагина в последнем матче обыграла на выезде «Ак Барс» в серии буллитов, а ранее разгромила «Нефтехимик». Этим победам предшествовала затяжная полоса поражений в начале сезона.

В случае победы СКА попадет в топ-3 Западной конференции. Команда из Санкт-Петербурга обойдет «Северсталь» и московское «Динамо».