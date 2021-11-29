Московский «Локомотив» объявил имя нового руководителя по спорту и развитию, а также заявил о смене спортивного директора. На первой должности Ларс Корнетка пришел на место Ральфа Рангника, а второе место занял экс-генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.

Об изменениях сообщается на официальном сайте «Локомотива».

«Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва», – сказано в заявлении представителей команды.

Томас Цорн будет координировать внутренние проекты в спортивном департаменте, планировать составы команд и управлять контрактами.

Напомним, ранее клуб покинул немецкий специалист Ральф Рангник. Он занял место главного тренера в Английской Премьер-лиге (АПЛ) в «Манчестер Юнайтед».