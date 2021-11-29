Чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова не сможет совмещать выступление на открытой воде и заплывы в бассейне на чемпионате мира по водным видам спорта в Абу-Даби (ОАЭ) в декабре 2021 года. Дисциплины будут совпадать по расписанию.

О решении спортсменки сообщила старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Татьяна Манкевич.

«Там идет пересечение по программе соревнований и был сделан выбор в пользу бассейна», — приводит слова специалиста Матч ТВ.

Соревнования состоятся с 16 по 21 декабря, ранее стал известен состав российской сборной. В Абу-Даби пройдет турнир в 25-метровом бассейне, на открытой воде, а также командный старт по прыжкам в воду и хайдайвингу.

Напомним, Кирпичникова на прошедших Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония) принимала участие сразу в двух дисциплинах плавания на нескольких дистанциях.