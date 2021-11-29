Московский «Локомотив» уступил на выезде тульскому «Арсеналу» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Хозяева активно забивали голы и к концу встречи удержали счет на отметке 3:1 в свою пользу.

В составе победителей голами отличились Даниил Хлусевич и Евгений Марков на 17-й и 40-й минутах соответственно.

Во втором тайме Марков снова забил и оформил дубль в этой встрече. Он поразил ворота Даниила Худякова на 58-й минуте.

«Локомотив» смог отыграть только один мяч. Точным ударом отметился бразильский защитник железнодорожников Пабло на 93-й минуте.

В последнем матче команда уступила «Лацио» в Лиге Европы (0:3). Тогда голкипером также был 17-летний Даниил Худяков. Еще одно поражение москвичи заработали на домашнем стадионе от «Ахмата» (1:2).