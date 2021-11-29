Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат встречи с «Уфой» в 16-м туре Российской Премьер-лиге (РПЛ). Его команда уехала с гостевого матча с ничьей.

Встреча завершилась со счетом – 1:1, при этом москвичи смогли сравнять показатели на табло только на 95-й минуте.

«Конечно, мы хотели другого результата, но начали игру без Мозеса и Игнатова. Хотели побеждать после «Наполи», но продолжим работать и дальше. Надо было быть агрессивнее и эффективнее, команды уровня «Спартака» должны играть по-другому», – цитирует Виторию Чемпионат.

Наставник добавил, что команде не хватает игроков атаки и в центре поля. В составе нет не только Мозеса, Бакаева и Игнатова, но и Понсе с Мелкадзе.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны. Подопечные Витории набрали 20 очков за 16 матчей.