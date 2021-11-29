Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин возглавил список из топ-3 игроков недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На счету лучшего спортсмена – семь очков.

Овечкин за прошедшую неделю забил четыре гола и отдал три результативные передачи. По первому показателю к он приблизился к рекорду Яромира Ягра. Чешский хоккеист за всю карьеру в НХЛ забросил всего 766 шайб, а Овечкин пока отличился только 749 точными бросками по воротам.

Второй звездой стал голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри. Его три матча завершились победами, а он сам пропускал в среднем 0,67 шайбы за игру.

Третьей звездой назван защитник «Колорадо» Кейл Макар, также набравший 7 (4+3) очков.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Флоридой» на выезде. Игра запланирована на 1 декабря.