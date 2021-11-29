Петербургский СКА проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:3.

В первом периоде на 15-й минуте гол забил словацкий легионер Адам Лишка. Ему ассистировал форвард Максим Казаков. Во втором периоде преимущество гостей увеличил Илья Хохлов. Он отличился на 35-й минуте в большинстве. В третьем периоде за 1 минуту и 4 секунды хоккеисты из Череповца окончательно утвердили свое преимущество. Андрей Алексеев отправил шайбу в пустые ворота.

Единственный гол в составе армейцев из Петербурга на свой счет записал Никита Гусев. Он забил на 52-й минуте матча и, казалось, приблизил хозяев к ничьей.

Команда Валерия Брагина в последнем матче обыграла на выезде «Ак Барс» в серии буллитов, тогда решающую шайбу забросил Гусев. Ранее петербуржцы разгромили «Нефтехимик», этим двум триумфам предшествовала затяжная полоса поражений в начале сезона.

Игроки СКА упустили шанс вырваться в топ-3 Западной конференции. Гости из Череповца пока опережают команду и в рейтинге регулярного чемпионата.