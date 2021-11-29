Мужская сборная России одержала победу над исландцами в матче второго тура европейской квалификации чемпионата мира-2023 со счетом — 89:65. Счёт по четвертям — 17:4, 25:14, 35:18 12:29.

Встреча проходила в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Андрей Зубков, набравший 14 очков. На балл меньше оказалось у игрока гостей Элвара Фридрикссона. В топ-3 по результативности оказался и Сергей Топоров с 12 очками.

Во третьем туре россияне сыграют с командой Нидерландов. Встреча запланирована на 24 февраля 2022 года. Ранее национальная сборная обыграла итальянцев со счетом —92:78.

Чемпионат мира в 2023 году состоится в городах трех стран: Индонезии, Филиппин и Японии.