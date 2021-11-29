Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на первую тренировку команды после травмы и перенесенной операции. Хоккеист пропустил старт сезона и продолжал реабилитацию.

О возвращении форварда на лед сообщает журналист Мэтт Венсел на своей странице в «Твиттере». Известно, что это до этого момента Малкин не тренировался со всей командой после операции.

В октябре клуб поместил игрока в долгосрочный список травмированных. В это время он мог проводить исключительно индивидуальные занятия.

Хоккеист усугубил травму в заключительной игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» в прошлом сезоне и не смог избежать операции.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Малкин принял участие в 940 матчах, забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.