Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался об игре своих подопечных и поражении от тульского «Арсенала» в 16-м туре Российской Премьер-лиге (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом – 1:3 и проигрышем железнодорожников. В составе «Локомотива» единственный мяч забил Пабло на 93-й минуте.

«Знали изначально, что сегодня нам предстоит непростой матч. Поле было непростое. А соперник был готов бороться. Игра шла на равных в начале встречи», – приводит слова Гисдоля официальный сайт московского клуба.

Специалист отметил, что первый гол был пропущен вследствие индивидуальной ошибки. Второй мяч забили после углового, а дальше футболистам было сложно вернуться в игру.

После 16-го тура железнодорожники набрали 25 очков и закрепили за собой четвертое место в таблице РПЛ.