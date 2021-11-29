Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри получил награду лучшего молодого игрока мира. Ему вручили приз «Копа Трофи» от редакции France Football.

Игрок дебютировал за «Барселону» в сентябре 2020 года после заключения двухлетнего договора. Сейчас 19-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы и не вернется в клуб как минимум до нового года. У молодого игрока произошел рецидив повреждения.

В октябре «Барселона» продлила контракт с Педри на пять лет. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Педри провел всего 73 матча. Он отыграл за «Барселону» полный сезон, а затем был вызван в сборную Испании для выступления на чемпионате Европы и Олимпиаде. В составе команды он взял серебряную медаль на Играх.