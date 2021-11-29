Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси взял награду лучшего футболиста года. Он стал единственным обладателем семи «Золотых мячей».

Его ближайший преследователь с пятью наградами — Криштиану Роналду, в этом году был только шестым. Никто другой не выигрывал приз более трех раз.

Второе место в списке занял польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Он был награжден призом лучшего нападающего. В 2021 году Левандовски забил всего 64 мяча.

Третьим стал итальянский полузащитник «Челси» Жоржиньо. В этом году он в составе национальной сборной выиграл чемпионат Европы.

До этого на мероприятии наградили лучшего вратаря — Джанлуиджи Доннарумму, молодого игрока — Педри, футболистку — Алексию Путельянс.

Напомним, в прошлом году церемония не проводилась из-за эпидемиологической обстановки.