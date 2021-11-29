Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим нападающим года по версии редакции France Football.

Известно, что издание вручало эту награду в первый раз. На нее мог претендовать футболист, забивший самое большое количество голов. Учитывались поражения ворот за клуб и сборную в течение календарного года.

В 2021-м Левандовски отличился 64 мячами за «Баварию» и польскую сборную.

Ранее организаторы церемонии объявили обладателя приза лучшего молодого игрока. Им стал испанский полузащитник «Барселоны» Педри. Сейчас он не выходит на поле и продолжает восстановление после рецидива травмы.

Победитель в главной номинации будет назван позже в ходе награждения. Также будут вручены награды лучшему вратарю и футболистке.