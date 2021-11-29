Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри прокомментировал свою награду лучшего молодого игрока года. Приз ему присудила редакция журнала France Football.

«Недавно мне исполнилось 19 лет, и это лучший способ отпраздновать. Спасибо «Барселоне», людям, которые поддерживали меня, таким капитанам, как Месси. Спасибо за всю помощь», – рассказал Педри во время церемонии.

На этот приз еще претендовали Мэйсон Гринвуд, Джамал Мусиала, Джуд Беллингем и Нуну Мендеш.

Напомним, игрок дебютировал за «Барселону» в сентябре 2020 года после заключения двухлетнего договора. Сейчас 19-летний футболист восстанавливается после мышечной травмы и не вернется в клуб как минимум до нового года. У молодого игрока произошел рецидив повреждения.