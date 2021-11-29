Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарем по итогам текущего года. Игрок получил приз «Льва Яшина» от редакции журнала France Football.

Награда вручается во второй раз за всю историю. В этом году Доннарумма стал единственным голкипером, попавшим в топ-30 претендентов на «Золотой мяч».

В число претендентов на звание лучшего вратаря также входили Тибо Куртуа («Реал Мадрид»), Кейлор Навас (ПСЖ), Эдерсон («Манчестер Сити»), Самир Ханданович («Интер»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико») и Каспер Шмейхель («Лестер»).

В 2019 году первым лауреатом стал бразилец Алиссон. В 2020 году премии France Football не проходила из-за пандемии коронавируса.

Доннарумма подписал пятилетний контракт с «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. С 2015 по 2021 год 22-летний футболист выступал за итальянский «Милан».