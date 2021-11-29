Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал единственным обладателем семи главных наград в мировом футболе. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски остался в этом списке лишь вторым, но получил награду лучшего нападающего – самые интересные новости спорта 29 ноября в традиционном дайджесте NVsport.

«Седьмой»: Месси стал обладателем «Золотого мяча»-2021

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси взял награду лучшего футболиста года в седьмой раз.

Левандовски получил награду лучшего нападающего 2021 года

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим нападающим года по версии редакции France Football.

Педри получил приз «Копа Трофи»: он стал лучшим молодым футболистом

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри получил награду лучшего молодого игрока мира. Ему вручили приз «Копа Трофи» от редакции France Football.

Доннарумма забирает приз «Льва Яшина» лучшему вратарю в 2021-м

Итальянский голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим вратарем по итогам текущего года. Игрок получил приз «Льва Яшина» от редакции журнала France Football.

СКА проиграл «Северстали» в Петербурге и не попал в топ-3 в Западной конференции

Петербургский СКА проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:3.

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» в Туле, забив единственный мяч

Московский «Локомотив» уступил на выезде тульскому «Арсеналу» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Хозяева активно забивали голы и к концу встречи удержали счет на отметке 3:1 в свою пользу.

«Спартак» вернется из «Уфы» с ничьей: помог пенальти на 95-й минуте

Московский «Спартак» избежал поражения от «Уфы» в выездном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Команду спас реализованный пенальти в добавленное время.

Президент СБР Майгуров: Томшин и Поварницын выступят на Кубке мира вместо Елисеева и Гараничева

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что в составе сборной России на Кубке мира произошли изменения.

Опубликован состав российской команды на ЧМ по плаванию в Абу-Даби. Без Ефимовой, но с Колесниковым

Всероссийская федерация плавания составила список из 45 пловцов, которые примут участие в чемпионате мира по короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ). Турнир пройдет с 16 по 21 декабря 2021 года.