Финский лыжник Ристоматти Хакола сломал несколько ребер. Травму он получил в результате падения во время гонки на 15 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке.

«Две-четыре недели вдруг окажутся потраченными впустую, но надо это принять. Нет худшего времени для такого перерыва, чем перед Олимпийскими играми», – заявил Хакола Yle.

Финский лыжник надеется, что сможет начать полноценно тренироваться после Нового года. А пока он постарается поддерживать форму.

Хакола расстроен. Он считает, что на него обрушилось большое количество несчастий. Лыжник надеется на команду врачей, тренеров и физиологов сборной Финляндии. Они не раз помогали ему восстанавливаться и быстро приходить в хорошую физическую форму.