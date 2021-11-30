В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» сыграл с «Аризоной Койотс». Матч прошел на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге и завершился победой гостей со счетом 1:0.

В составе «Виннипег» шайбу забросил Антуан Руссель. Ассистировали ему Луи Эрикссон и россиянин Илья Любушкин.

Форвард Евгений Свечников очков не набрал.

В прошлом матче «Аризона» проиграла «Даллас Старз» со счетом 2:3, а «Виннипег» выиграл прошлый матч, обыграв «Калгари Флэймз» со счетом 4:2.

«Виннипег Джетс» занимает седьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрала 24 очка в 22 матчах. «Аризона Койотис» замыкает рейтинг команд на Западе. В активе клуба 12 очков.