В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Монреале на арене «Белл-центр». Итоговый счет в матче – 2:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по шайбе забросили Элиас Петтерссон и Конор Гарланд. У хозяев гол забил Райан Пилинг.

Российский форвард Василий Подколзин не набрал очков в матче. Александр Романов заработал коэффициент полезности «+1».

«Ванкувер» впервые победил после четырех поражений подряд. Ранее команда уступила «Чикаго Блэкхоукс» (0:1), «Питтсбург Пингвинз» (1:4), «Коламбус Блю Джекетс» (2:4) и «Бостон Брюинз» (2:3).

«Монреаль» одержал вторую победу подряд. В прошлом матче команда обыграла «Питтсбург» со счетом 6:3.