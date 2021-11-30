Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Питтсбург Пингвинз», завершился победой хозяев. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена Садлдом».
В составе победителей шайбу забросил Милан Лунчич. У гостей забил Джейк Гюнцель.
Решающий заброшенный буллит на счету Микаэля Баклунда.
Российский форвард Никита Задорнов не набрал очков.
В прошлом матче «Калгари» уступил «Виннипег Джетс» со счетом 2:4.
«Питтсбург» проиграл во-второй раз. В предыдущем матче команда уступила «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:6.
«Монреаль Канадиенс» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции с 14 баллами. «Питтсбург Пингвинз» идет на седьмом месте.
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