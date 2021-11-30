Североамериканские журналисты Иан Мендес и Хэйли Сэлвиан в подкасте The Atletic Hockey Show поговорили об эпизоде с конфликтом между Брэдом Маршаном из «Бостон Брюинз» и Артемием Панариным из «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мне кажется, что Маршан перегнул палку. Если ты что-то говоришь о Владимире Путине и России Артемию Панарину, то лично для меня это перебор», – сказал Мендес.

Хэйли Сэлвиан согласилась с коллегой. Она заявила, что говорить такие вещи неприемлемо.

Напомним, в конце матча с «Бостон Брюинз» российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин со своей скамейки бросил перчатку в форварда соперников Брэда Маршана. За это россиянин получил 10-минутный штраф.

Позднее выявснилось, что Брэд Маршан выкрикивал оскорбления в адрес Панарина в конце основного времени. Он упомянул имя президента РФ Владимира Путина и заявил, что ни одному россиянину не нравится Артемий.

Артемий Панарин не поддерживает политику российских властей и является оппозиционером.