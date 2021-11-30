Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев сказал, что ему интересно играть в чемпионате, где его клуб доминирует. Также игрок поделился воспоминаниями от выступления за сборную России.

«Играть в чемпионате, в котором «Зенит» является фаворитом в каждом матче, очень интересно. Даже после трех чемпионств подряд выхожу на игру с легким волнением», – заявил Кузяев в эфире телеканала «Россия 24».

Полузащитник «Зенита» добавил, что после побед не хочется опускаться ниже первого места в Российской Премьер-Лиге. Все футболисты сине-бело-голубых предельно замотивированы на победу в чемпионате.

Кузяев поделился эмоциями от выступлений за сборную России. Он до сих пор вспоминает свой пенальти в матче с Хорватией на ЧМ-2018 и помнит то обидное поражение в четвертьфинале. Далер заявил, что раньше воспринимал поражения близко к сердцу, но сейчас старается более хладнокровно относиться к триумфам и проигрышам.