Форвард «Локомотива» Федор Смолов, после поражения от «Арсенала» в шестнадцатом туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3, поговорил с фанатами московского клуба.

Болельщики спросили Смолова, в чем причина поражения.

«Как тренируемся, так и играем», – ответил Федор трибунам.

«Арсенал», по итогам матча, набрал 16 очков и поднялся на 12-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» занимает четвертую строчку рейтинга. В активе железнодорожников 25 очков. Команда не может выиграть четвертый матч подряд. Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1), «Спартаком» (1:1), уступил «Ахмату» (1:2) и «Лацио» (0:3).

Федор Смолов вышел на поле в 13-ти матчах текущего сезона. Он забил 7 голов.