Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заявил, что ему непросто далось восстановление формы после травмы.

«До травмы я был в оптимальных кондициях, это была моя лучшая форма. Мне все давалось во время игры, все получалось. К сожалению, происходит такое, что игроки получают травмы в самый неподходящий момент», – заявил Кузяев в эфире программы «Футбол России».

Далер добавил, что травма – не повод для того, чтобы опустить руки. Он продолжает двигаться вперед.

Кузяев оценил игру Клаудиньо. Он считает, что полузащитник усилил «Зенит». В команде много бразильцев, им легко взаимодействовать друг с другом, футболисты понимают друг друга без слов.

Далер считает, что «Зениту» нужно сыграться, так как в команду пришло много игроков. Кузяев надеется на зимние сборы. После них «Зенит» сможет сделать шаг вперед по игре и результату.