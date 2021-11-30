Финал Гран-при по фигурному катанию, который запланирован на 9-12 декабря, пройдет в срок. Турнир примет японская Осака, несмотря на ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Напомним, с 30 ноября Япония закрывает границы для иностранных граждан из-за распространения нового штамма коронавируса под названием «омикрон».
Организаторы сообщают, что финал Гран-при состоится в срок, но пройдет в формате пузыря. То есть, фигуристы, тренеры, спортивные врачи, судьи, организаторы и другие участники турнира будут избегать внешних контрактов.
«Мы продолжим подготовку и будем принимать меры по борьбе с инфекцией в соответствии с политикой правительства», – заявили в Федерации конькобежного спорта Японии.
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