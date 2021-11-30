Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч» в своей карьере. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски не смог обогнать футболиста в гонке за награду, но Лео сам отметил достижения коллеги.

Во время торжественной церемонии Левандовски сидел рядом с Месси и улыбался, в то время как Лео был максимально сосредоточен на словах ведущих. После того как был объявлен победитель, аргентинец буквально выдохнул и с улыбкой поднялся на сцену под аплодисменты.

«Хочу поблагодарить всех своих товарищей по команде из Барселоны и Парижа. И особенно моих партнеров и тренерский штаб из сборной», — сказал Месси на церемонии награждения.

Также футболист отметил, что очень любит футбол и намерен бороться за новые достижения, хоть и не знает, сколько ему осталось играть. Выступлением на торжестве Лео не ограничился и посвятил трофею отдельный пост в Instagram.

«Хотя я всегда выдвигал на первое место достижения команды, не могу скрыть своей радости от того, что смог выиграть еще один «Золотой мяч», — признался спортсмен.

Не обошлось без благодарностей семье и тем людям, которые на протяжении всего пути поддерживают Месси, заботятся о нем и «заставляют выступать каждый день», написал форвард.

Не забыл во время церемонии Лео Месси обратить внимание и на польского коллегу, на победу которого ставили букмекеры. Роберт Левандовски занял второе место в голосовании, но аргентинец считает, что нападающий «Баварии» тоже имел все шансы на победу.

«Ты заслуживаешь своего «Золотого мяча». В прошлом году все согласились, что ты был победителем», — обратился Месси к поляку.

Напомним, трофей «Золотой мяч» каждый год вручают лучшему футболисту, выступающему в Европе. Премию проводит авторитетное издание France Football.