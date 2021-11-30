Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может отказаться от идеи перехода в новый клуб в зимнее трансферное окно. Возможно, на решение игрока повлиял приход Ральфа Рангника в структуру английского клуба.

По информации The Athletic, француз сомневается в подписании предварительного соглашения с другой командой в январе. Известно, что он отложил решение до следующего лета.

Источник связывает действия Погба с приглашением Рангника в «Манчестер Юнайтед». Специалист накануне, 29 ноября, официально стал и.о. главного тренера.

По данным СМИ, Погба может даже подписать новый контракт с «МЮ». Его контракт истекает следующим летом, при этом у него остается предложение из нынешнего клуба.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Барселона». Он мог перейти в каталонскую команду в статусе свободного агента.