В последние годы на рынке недвижимости Санкт-Петербурга наблюдается рост популярности проектов малоэтажной застройки. Только за первую половину 2021 года доля желающих приобрести квартиры в малоэтажных ЖК достигла 11 процентов. Это солидное число – в два раза больше, чем в период 2013-2019 гг. Ведущие городские девелоперы, редевелоперы и архитекторы Северной столицы объяснили, чем вызван такой интерес жителей города к малоэтажкам.

1) Деурбанизация

«Согласитесь, что жить в доме на 400 или 40 квартир — это большая разница, — считает вице-президент группы компаний «Springald» Виталий Никифоровский. — Я редко встречаю людей, равнодушных к малоэтажным кварталам, утопающим в зелени, с небольшим количеством транспорта и прохожих на улице. Большая часть горожан провела свое детство как раз в таких небольших дворах мало- и среднеэтажной застройки. Даже просто вид малоэтажных кварталов вызывает у многих определенную ностальгию и теплые чувства».

В последние годы люди начали уставать от шума и суеты крупных городов и склоняются к переезду в тихую местность с размеренным образом жизни. В крупных городских агломерациях уменьшается население, наблюдается распределение народа по территории страны. Малые города менее стрессовые, с менее напряженным ритмом жизни, более близки к природе.

Некоторые граждане крупных городов не готовы переезжать в загородный дом, и малоэтажные жилые комплексы в черте города становятся для них приемлемым компромиссом.

2) «Окно в Европу»

«Люди путешествуют, видят, как живут, например, в Финляндии. Сравнивают со своим двором, — подчеркнула главный архитектор архитектурного бюро «Нескучный сад» Елена Шикова. — Все больше растет запрос не просто на жилье как квадратные метры, а на среду обитания».

Невысокие исторические дома и малоэтажные ЖК стали визитной карточкой многих европейских городов, включая расположенные недалеко от Петербурга Хельсинки, Таллин, Ригу, Стокгольм. В исторической части Санкт-Петербурга наблюдается похожая тенденция – в исторической части города застройка мало- и среднеэтажная.

«Подобные жилые комплексы обладают целым рядом преимуществ: находятся в черте города, отличаются лаконичным европейским стилем, камерностью и уютностью, что ценится многими покупателями», — добавила руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.

Малоэтажная застройка позволяет добиться более гармоничной архитектуры, а также продолжает исторические традиции города.

По мнению Виталия Никифоровского, малоэтажная застройка создает меньшую нагрузку на существующую вокруг инфраструктуру, предполагает большую площадь внутриквартального озеленения и меньшее количество проживающих на земельном участке.

3) Философия Европы

«Часто застройщики стараются придумать для своих комплексов какие-то особые специальные “фишки”, которые выделяли бы их на общем фоне. И это не просто красивое название, а привязка к месту, — рассказывает Елена Шикова. — Например, Arabianranta — современный жилой район Хельсинки. Название ему дала бывшая керамическая фабрика Arabia. А застройщик 15 лет назад продолжил жизнь и историю керамики, используя ее в оформлении фасадов и благоустройству».

Основная идея так называемой «европейской философии» лежит в самодостаточности жилых комплексов. Так у них появляется придомовая территория, где можно проводить локальные праздничные мероприятия. Шикова в числе элементов «европейской философии» назвала эффективное зонирование пространства, индивидуальный облик, хорошее качественное озеленение, отсутствие автомобилей, искусственный рельеф, крафтовые площадки, высокую технологичность — например, доступный Wi-Fi, розетки для зарядки и так далее.

Сейчас в Петербурге реализуется проект комфорт-класса ЖК «Парадный ансамбль». Квартал расположится на на углу Волхонского и Пулковского шоссе в престижном Московском районе.

«Такие проекты, как «Парадный ансамбль» продолжают европейские традиции малоэтажного строительства, — уверен генеральный директор «Петербургской Недвижимости» Олег Пашин. — Благодаря соразмерной человеку архитектуре, продуманным парковым пространствам, общественным зонам и развитой внутренней инфраструктуре, жить в комплексе будет максимально уютно и комфортно».

По замыслу застройщика Setl Group, «Парадный ансамбль» будет олицетворять собой загородную жизнь со всеми преимуществами города. Владельцы жилья смогут с комфортом проводить время, работать и учиться в родном квартале, не выезжая за его пределы.

Для жителей квартала будет доступен всесезонный парк для прогулок и занятий спортом, планируется благоустройство пешеходного бульвара и парадной площади, строительство ресторана на воде и ярмарочного пространства. Также в районе будут построены храм и зона отдыха.