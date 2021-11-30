Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал, когда форвард Евгений Малкин вернется к тренировкам с командой.

Салливан заявил, что Малкин вышел на тот этап реабилитации, когда ему уже разрешают заниматься вместе с товарищами по команде. Он пропускает только те моменты тренировок, когда есть риск контакта с хоккеистами.

Именно поэтому Малкина взяли с собой на очередную игру НХЛ. Тренер хотел, чтобы Евгений снова ощутил себя в коллективе.

«У нас есть приблизительное представление, когда случится его возвращение. Понятно, что этот момент уже близок. Но для начала ему нужно перейти к контактным тренировкам», – цитирует Майка Салливана официальный сайт НХЛ.

Пока тренерский штаб создает Малкину комфортные условия для восстановления.