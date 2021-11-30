Канадский фигурист Дилан Москович оценил выступление российской пары Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин на этапе Гран-при в Сочи. По его словам, в программах встречаются как странные, так и интересные моменты.

По итогам двух дней дуэт занял второе место на турнире.

«Их выступление похоже на ломбард. Мы видим какую-то мешанину: посмотрите сюда, а теперь сюда, вот что у нас есть. Хотите это? Это не сочетается, но мы всё равно сделаем. Интересная пара», – заявил Москович в эфире CBC Sports.

Фигурист также отметил, что пара пробует многие инновационные вставки. При этом россиянам не хватает чистого исполнения программ.

Напомним, Павлюченко и Ходыкин набрали баллы для участия в заключительном этапе Гран-при в Японии за счет двух серебряных медалей в сезоне.