Российский биатлонист Кирилл Стрельцов сдал тест на коронавирус перед этапом Кубка IBU в Норвегии. Он до сих пор простужен, но результат был отрицательным.

По информации Матч ТВ, команда уже прибыла в Шушен для участия в гонках.

«Тесты отрицательные на въезде в Норвегию у всей команды, включая Стрельцова. Простуда у него по-прежнему», – цитирует источник представителя пресс-службы СБР.

На первом этапе соревнований Стрельцов стал 20-м в спринте, а позже не вышел на старт гонки преследования. Его пропуск связывают с ухудшением самочувствия.

Ранее сегодня, 30 ноября, появилась информация о карантине Тамары Дербушевой. На въезде в Норвегию она сдала положительный тест на коронавирус. Сообщается, что все участники команды и персонал пройдут дополнительные исследования.