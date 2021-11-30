Советская фигуристка Анна Леванди высказалась о выступлениях Камилы Валиевой.

Леванди заявила, что Валиева феноменально владеет своим телом. Советскую фигуристку восхищает то, что Камила может скользить в арабеске или на шпагате и свободно работать опорной ногой.

«Даже когда Валиева не слишком ровно выполняет четверные прыжки, она ухитряется выравнивать себя в воздухе. Как кошка», – цитирует Леванди RT.

Советская гимнастка считает, что у Валиевой есть природный двигательный талант, и она проделала огромный объем работы на тренировках.

Анна Леванди выступала в одиночном разряде. Фигуристка стала серебряным призером чемпионата мира, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов Европы и трехкратной чемпионкой СССР.