Народный артист РСФСР и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о результатах сине-бело-голубых в Лиге Европы и чемпионате России. По его словам, в этом сезоне будет только один повод для радости.

Боярский заявил, что уверен в победе команды в Российской Премьер-лиге в этом году. Однако за границей перспектив у клуба уже не осталось.

«Что касается европейской арены, то шансов там никаких нет, даже в Лиге Европы. Мне кажется, что «Зенит» еще совсем не дорос до европейского уровня. По крайней мере по последним матчам в Лиге чемпионов складывается впечатление, что еврокубки — это просто не наш уровень», – цитирует Боярского Sport24.

Также эксперт считает, в России у «Зенита» нет соперников и не будет никакой конкуренции в ближайшие годы.

Напомним, в чемпионате страны сине-бело-голубые лидируют с 36 баллами. В таблице своей группы Лиги чемпионов они занимают третье место с четырьмя очками.