Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал заявление соотечественника Александра Шлеменко о том, что ему нужно меньше пить.

Емельяненко заявил, что на страницах прессы все герои. Шлеменко, по его словам только и может, что делать заявления СМИ, а до реального боя дело не доходит.

«Я не буду с ним драться, я его бить буду. В стойке Шлеменко уступает мне, а в партере он вообще бороться не может. Функционально не работает», – заявил Емельяненко «VSEPROSPORT».

Александр добавил, что РЕН ТВ хотел организовать его бой с Шлеменко. Он предложил Емельяненко согнать вес до 84 кг. Александра не устраивают такие условия.

Напомним, 27 ноября Александр Емельяненко потерпел поражение от бразильца Марсио Сантоса удушающим приемом в главном поединке AMC Fight Nights 106.