Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова появилась на ковровой дорожке премии British Fashion Awards в платье из переработанных пластиковых бутылок.

Церемония вручения наград прошла накануне, 29 ноября, в Лондоне (Великобритания). После нее спортсменка поделилась фотографией в необычном наряде на своей странице в Твиттере.

Шарапова отметила, что платье придумала модельер Ирис ван Херпен. На создание наряда жемчужно-голубого цвета было потрачено больше 800 часов. 72 процента материалов для него составили переработанные бутылки компании Evian. Шарапова является амбассадором этого бренда.

Напомним, теннисистка завершила профессиональную карьеру в феврале 2020 года. Она становилась первой ракеткой мира и была призером Олимпийских Игр-2012.