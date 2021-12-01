Сегодня, 1 декабря, состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК СКА примет на своем льду минское «Динамо». Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Победная серия СКА, после шести поражений подряд, продлилась всего два матча. Вчера, 29 ноября, команда из Санкт-Петербурга проиграла «Северстали» и не смогла подняться в топ-3 турнирной таблицы Западной конференции. Матч завершился со счетом 1:3.

Минское «Динамо» в прошлом матче с «Трактором» (2:1) прервало серию из шести поражений. Ранее команда проиграла «Локомотиву» (3:7), «Северстали» (3:4 Б), ЦСКА (3:6), «Сибири» (1:2 Б), «Барысу» (3:2 Б) и «Металлургу» (5:4 Б).

СКА, по-прежнему, занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции (43 очка), минское «Динамо» идет на восьмом месте (38).