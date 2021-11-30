Пародист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский рассказал о том, что бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич мог стать наставником армейского клуба.

«Между прочим, в свое время Николич мог возглавить ЦСКА до того, как очутился в «Локомотиве. С ЦСКА по разным причинам не сложилось, приоткрыть подробности не могу», – заявил Грушевский в интервью «Спорт-экспрессу».

Грушевский отметил, что Николич отлично поработал в «Локомотиве», и его отставка выглядит странно.

На данный момент известный болельщик ЦСКА поддерживает действующего тренера Алексея Березуцкого и желает ему удачи.

Грушевский заявил, что армейцы должны качественно усилиться в зимний перерыв. Летом ЦСКА не приобрел нужных игроков, поэтому Березуцкому сейчас приходится тяжело.