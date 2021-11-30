Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался по поводу претензий норвежских специалистов в вопросе подготовки лыж. Иностранцы подозревают россиян в использовании запрещенного фтора.

Наставник отметил, что норвежцам не стоило допускать подобных заявлений. Он привел в пример их проблемы с инвентарем.

«Вспомним случаи с их лидерами: Сундбю, Йохауг, Бьорген… Не стоит так наговаривать именно на русских: у многих команд «рыльце в пушку». СБР на сегодня совершенно не выгодно попадать в очередной скандал», – цитирует Каминского Metaratings.

Специалист добавил, что по поводу фтора у него действительно возникают опасения. Он хотел бы проанализировать эти показатели еще в нескольких гонках.

Известно, что в IBU правила по использованию фтора жестко не регламентированы. Так в разных странах представлены разные разрешенные условия.