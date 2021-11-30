В составе сборной России по биатлону на этап Кубка IBU в норвежском Шушене изменений не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в команде заявляет. что тренеры не успеют в столь короткие сроки найти замену Тамаре Дербушевой. Напомним, сегодня стало известно, что биатлонистка сдала положительный тест на коронавирус. Она изолирована от остальной команды.

Остальные члены сборной России, которые находятся в норвежском Шушене, сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Напомним, в состав сборной России на Кубок IBU попали Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Они неудачно выступили на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Руководство Союза биатлонистов России приняло решение заменить их на Василия Томшина и Александра Поварницына.