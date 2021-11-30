Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри продлил контракт с клубом. Специалист будет занимать должность до 2025 года.

Информацию о новом согласии с наставником сообщил итальянский спортивный журналист и инсайдер Николо Скира на своей странице в Твиттере. Известно, что сделка уже окончательно оформлена. Прежний контракт Сарри истекал летом 2023 года.

Сарри присоединился к «Лацио» в июне текущего года. После 14 туров команда занимает восьмое место в таблице Серии А. Коллектив набрал всего 21 балл.

Специалист начал тренерскую карьеру в 1990 году. С 2015 по 2018-й он возглавлял «Наполи». Далее Сарри на один сезон перешел в «Челси», еще год провел в туринском «Ювентусе».

В сентябре 2021-го наставник получил двухматчевую дисквалификацию за своё поведение в игре против «Милана».