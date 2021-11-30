Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала, что ей предлагали вернуться с сборную России после рождения сына и поделилась планами по работе в спорте.

Слепцова заявила, что у нее нет никакой тяги к работе в биатлоне. Она считает, что насытилась этим видом спорта.

«После рождения сына мне предлагали вернуться. Но я ответила, что ни за какие деньги, никогда в жизни. Этот вид спорта дал мне все, но возвращаться я не хочу», – заявила Слепцова «Матч ТВ».

Биатлонистка добавила, что большой отпечаток на нее наложило разбирательство в CAS, связанное с допингом. Скорее всего, именно поэтому Слепцова не хочет возвращаться в биатлон.

Светлана Слепцова завершила профессиональную карьеру в 2017 году.