Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал ситуацию с изотоником Матвея Елисеева. Предполагается, что напиток мог помешать правильной подготовке к сезону.

Спортсмен занял 77-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) и в интервью после финиша заявил, что на результат повлиял изотоник.

«Да, мы использовали в тренировочном процессе изотоники компании «Изотоник», которые получаем от ФМБА. Фирма-производитель сертифицированная, проверенная в лаборатории ФМБА», – цитирует Каминского Metaratings.

Тренер добавил, что у них были и шипучие таблетки и порошок. Они ничем не отличались кроме скорости растворения.

Напомним, вчера, 29 ноября, стало известно, что Елисеев отправится на Кубок IBU во второй состав национальной команды.