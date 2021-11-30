Американская фигуристка Изабо Левито отказалась от участия в финале юниорского Гран-при. Соревнования состоятся в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Ее место займет россиянка Анастасия Зинина.

В финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию выступят Рийон Сумийоши из Японии, Линдси Торнгрен из США, а также еще четыре спортсменки из России – Софья Акатьева, Аделия Петросян, Софья Муравьева и Вероника Жилина.

Анастасия Зинина заняла третье место на заключительном этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце. Победу на соревнованиях одержала россиянка Софья Муравьева.

Финал Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке оказался под угрозой срыва из-за появления нового штамма коронавируса. Япония с 30 ноября закрывает границы для иностранцев. Федерация фигурного катания России ждет решения японских властей.