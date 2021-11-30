Первый канал покажет большое интервью с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе в рамках проекта «Этери. Диалоги с королевой льда». Об этом сообщает TV Mag.

По информации источника, программа выйдет в эфир 11 декабря. Задавать вопросы Тутберидзе будет ведущий Первого канала Дмитрий Борисов.

1 декабря воспитанницы Этери Тутберидзе также снимутся в шоу на Первом канале. В «Вечернем Урганте» примут участие Анна Щербакова, Майя Хромых, Камила Валиева и Алена Косторная.

Напомним, все четыре воспитанницы Тутберидзе попали в финал Гран-при по фигурному катанию в Токио. Кроме фигуристок из «Хрустального» на соревнованиях выступят воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева и представительница Японии Каори Сакамото.