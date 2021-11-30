Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, как провел вечер во время матча между Россией и Испанией на Кубке Дэвиса. От этой встречи зависел выход его национальной команды из групповой стадии турнира.

Спортсмен отметил, что они очень хотели выступать дальше и поехать в Испанию.

«Мы смотрели почти до часу ночи. Не были уверены, кто выиграет и поедем мы домой или в Мадрид, но, к счастью для нас, мы здесь. Весь день считали, при каком раскладе выйдем. Все решалось до последних розыгрышей», – приводятся слова Джоковича на сайте Кубка Дэвиса.

Теннисист надеется, что остальные матчи сложатся удачнее, и команда пройдет как можно дальше.

В четвертьфинале Сербия встретится с Казахстаном. Игры пройдут завтра, 1 декабря.