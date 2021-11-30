Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских Игр в Пекине (Китай) в феврале 2022 года.

Глава государства лично сообщил об этом во время инвестиционного форума «Россия зовет!».

«Я планировал поехать на открытие [Олимпиады]», – сказал Владимир Путин.

Ранее стало известно, что он получил официальное приглашение от генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина. О плане визита будет сообщено дополнительно после согласования всех деталей с иностранными партнерами.

Зимние Олимпийские игры 2022 года состоятся с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Известно, что Владимир Путин сможет посетить соревнования, несмотря на запрет Всемирного антидопингового агентства.