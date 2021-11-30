Нападающий петербургского СКА и молодежной сборной России Матвей Мичков рассказал о подготовке к первенству мира и ожиданиях от предстоящего турнира.

Соревнования пройдут в Канаде с 26 декабря по 6 января.

«Ожидания перед началом сборов к МЧМ самые высокие. Впереди две недели плотной работы. Буду показывать свой максимум и делать всё, чтобы попасть в окончательный состав и помочь сборной выиграть золото», – цитирует Мичкова Чемпионат.

16-летний хоккеист отметил, что самое важное для него – победа команды. По его словам, личная статистика не имеет никакого значения.

Напомним, в ноябре Мичков отлично проявил себя на Кубке Карьяла. Там форвард забил первую шайбу в стиле лакросс и стал самым юным автором гола в истории национальной команды.