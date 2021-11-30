Экс-игрок ленинградского СКА Василий Каменев оценил нынешний состав команды и назвал причины поражений клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Эксперт недоволен показателями Никиты Гусева и Лео Комарова.

Специалист считает, что все опытные новички команды пока находятся не в форме.

«Имена новичков, безусловно, внушают уважение. Но пока ни один из них не показывает той игры, что от него можно ждать. Комаров не впечатляет, Волков вообще не был заметен. Про Гусева скажу, что он совсем не готов», – цитирует Каменева «Петербургский дневник».

Он также привел в пример «Северсталь», отметив, что там нет ни одного игрока с именем, но есть работа тренера.

Напомним, накануне, 29 ноября, СКА на домашней арене уступил команде из Череповца со счетом – 1:3. Далее, 1 декабря петербуржцы сыграют с минским «Динамо», а 3 декабря – с «Йокеритом».