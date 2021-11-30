Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп высказался об итогах вручения награды «Золотой мяч» — 2021 от журнала France Football.

Победу в голосовании одержал аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, вторым стал поляк Роберт Левандовски из «Баварии».

Слова Клоппа цитирует портал The Mirror. «Награду можно всегда отдавать Лионелю Месси за его карьеру, но если Левандовски не получил её в этот раз, то уже никогда не получит», — заявил Клопп.

Также тренер подчеркнул, что его удивила позиция подопечного Мохаммеда Салаха, который оказался на 7-м месте. В ответ на вопрос журналиста Клопп заявил: «Если вы считаете, что он должен быть выше, то вам надо убедить в этом своих коллег! Мо должен быть выше, безусловно».